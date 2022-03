Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce qui sème le trouble sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 18 mars 2022 à 5h15 par A.M.

Ancien entraîneur de Kylian Mbappé, Leonardo Jardim révèle avoir eu une discussion avec l'attaquant du PSG au sujet de son avenir.

En juin prochain, le contrat de Kylian Mbappé arrivera à son terme et comme révélé par le10sportcom, il dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid. Par conséquent, un départ de l'attaquant français n'est pas à exclure à l'issue de la saison du PSG. Et Leonardo Jardim entretient le flou dans ce dossier.

«On a parlé ensemble de son avenir»