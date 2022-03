Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone ne se cache plus pour Messi !

Publié le 19 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Dani Alves lance un énorme appel du pied à l’attaquant argentin qui n’est pas épanoui au PSG selon lui.

Depuis l’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions, les spéculations vont bon train concernant l’avenir de Lionel Messi dans la capitale puisque la presse espagnole assure qu’il souhaite retourner au FC Barcelone dès l’été prochain. En attendant, Dani Alves a fait passer un message à son ancien partenaire dans un entretien accordé à ESPN en l’incitant à quitter le PSG.

« Reviens ici avec moi »