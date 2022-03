Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’ouverture se confirme avec Lewandowski !

Publié le 18 mars 2022 à 22h10 par La rédaction

Pini Zahavi, conseiller de Lewandowski, a confirmé un élément important au sujet de l’avenir du buteur polonais du Bayern Munich qui est ciblé par le PSG. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé au média allemand Kicker, Pini Zahavi, conseiller de Robert Lewandowski, a livré quelques éléments au sujet de l’avenir du buteur polonais : « Je peux confirmer qu'il n'y a pas encore eu de contact avec le Bayern ». Alors que Lewandowski n’aura plus qu’un an de contrat avec le Bayern cet été, le fait qu’il n’y ait aucun contact à ce jour entre les deux parties confirme qu’aucune prolongation de contrat n’est programmée. Sinon, le contact aurait d’ores et déjà été pris. Dans ces conditions, un transfert de Lewandowski en fin de saison peut désormais être considéré comme très probable.

Contexte favorable pour le PSG

L’ouverture se confirme donc pour le PSG, sachant qu’entre le Real, qui ne devrait pas prendre position puisqu’il dispose déjà de Karim Benzema comme buteur d’expérience, Manchester City, qui attend désormais Erling Haaland, et Barcelone, qui n’aura pas l’argent pour s’aligner, le PSG dispose d’un contexte très favorable.