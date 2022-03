Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente très bien engagée pour l'été prochain ?

Publié le 18 mars 2022 à 23h15 par A.M.

Bien qu'il soit la doublure de Łukasz Fabianski en Premier League, Alphonse Areola semble toutefois être très apprécié à West Ham qui pourrait lever son option d'achat en fin de saison.

Barré par la concurrence de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma au PSG, Alphonse Areola a été prêté à West Ham après une saison aboutie à Fulham, mais la relégation en Championship. Cependant, chez les Hammers , le portier français occupe le rôle de doublure de Łukasz Fabianski en Premier League et se contente des matches de Coupes et de Ligue Europa. Et à chaque fois qu'il joue, Alphonse Areola est convaincant, de quoi laisser penser que West Ham puisse lever l'option d'achat.

Areola plaît à West Ham