Mercato - PSG : Dans quel club évoluera Angel Di Maria la saison prochaine ?

Publié le 18 mars 2022 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 18 mars 2022 à 8h17

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria serait sur le point de quitter le PSG librement et gratuitement. Ainsi, le nom d'El Fideo a été associé au FC Barcelone, à l'Atlético et à Benfica dernièrement. Mais, selon vous, dans quel club évoluera Angel Di Maria la saison prochaine ?

Arrivé à l'été 2015 au PSG, Angel Di Maria ne devrait plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin avec le club de la capitale, El Fideo disposerait d'une option dans son bail pour pouvoir prolonger. Toutefois, comme l'a indiqué Le Parisien , la direction du PSG ne souhaiterait pas activer cette clause et préférerait voir Angel Di Maria partir librement et gratuitement cet été.

Angel Di Maria a l'embarras du choix pour son avenir