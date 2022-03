Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est fermée pour cette star du PSG !

Publié le 18 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Bien qu’il semblerait avoir approché le FC Barcelone dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat, Angel Di Maria ne devrait pas pouvoir revenir en Liga chez le rival historique de son ancien club : le Real Madrid.

Alors qu’il a signé une prolongation de contrat d’une saison lors de l’exercice précédent, Angel Di Maria ne devrait pas voir le comité de direction du PSG lui proposer une nouvelle prolongation. De ce fait, son départ en tant qu’agent libre à la prochaine intersaison se confirme et d’après certains médias espagnols, Di Maria aurait à coeur d’effectuer son grand retour en Liga après être passé au Real Madrid. Et qui plus est chez l’éternel rival du FC Barcelone.

Le Barça aurait recalé Di Maria