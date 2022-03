Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : 100M€, Ravichak... Cette nouvelle révélation sur la vente du club !

Publié le 18 mars 2022 à 20h00 par A.M.

Longtemps annoncé comme l'un des favoris pour le rachat de l'ASSE, Norodom Ravichak n'est plus en lice, mais les Verts ne l'ont en revanche pas attaqué en justice.

Durant l'automne, la vente de l'ASSE a été largement commentée, et un projet s'est notamment détaché, à savoir celui du Prince cambodgien Norodom Ravichak. Cependant, ce dernier a rapidement été mis à l'écart par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, et pour cause, Ravichak aurait fourni de faux documents auprès de KPMG, cabinet d'audit mandaté par les Verts, afin de justifier ses garanties bancaires et ses capacités d'investissement à hauteur de 100M€. Par conséquent son projet a été abandonné.

L'ASSE n'a pas porté plainte contre Norodom Ravichak