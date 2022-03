Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup XXL pour oublier Sergio Ramos !

Publié le 18 mars 2022 à 17h45 par D.M.

Pour renforcer son secteur défensif, le PSG penserait à Antonio Rüdiger. Lié à Chelsea jusqu'en juin, le défenseur allemand aurait été contacté par les dirigeants parisiens, mais aussi par d'autres équipes européennes.

Le recrutement de Sergio Ramos s’avère être, pour l’instant, un énorme flop. Signé pour apporter son leadership et son expérience, le défenseur espagnol a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain depuis son arrivée au PSG en août dernier. Freiné par des douleurs au mollet, le joueur n’était pas présent, par exemple, sur la pelouse de Santiago Bernabeu pour affronter son ancien club, le Real Madrid, en huitième de finale de Ligue des champions. Agé de 35 ans, Sergio Ramos pourrait même rompre son contrat avec le PSG, si ses blessures s'éternisent.

Le PSG avance dans le dossier Rüdiger