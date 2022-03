Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict se confirme pour le successeur de Leonardo !

Publié le 18 mars 2022 à 14h45 par D.M.

Approché par le PSG pour remplacer Leonardo à la tête du secteur sportif, Fabio Paratici n'aurait pas l'intention de quitter Tottenham cette année.

Une révolution est attendue au PSG, après la défaite en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino devrait être remercié à la fin de la saison. Jugé également responsable de cette élimination, Leonardo pourrait suivre les pas de son entraîneur. Son recrutement n’a pas porté ses fruits, malgré la présence de nombreuses stars. Le PSG rechercherait déjà son remplaçant sur le marché et aurait initié des contacts avec Fabio Paratici.

Paratici ne devrait pas bouger