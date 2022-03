Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha essuie un premier échec pour la succession de Leonardo !

Publié le 14 mars 2022 à 13h15 par Th.B.

Bien que le PSG semble songer à Fabio Paratici pour éventuellement remplacer Leonardo à la tête de la direction sportive parisienne, le dirigeant de Tottenham ne devrait pas répondre favorablement à l’intérêt du Paris Saint-Germain pour une raison précise.

De retour à l’été 2019 à la tête de la direction sportive du PSG, soit six ans après son départ, Leonardo a pris part à l’un des mercato les plus mouvementés de l’histoire du Paris Saint-Germain. En effet, à la dernière intersaison, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma ont déposé leurs valises à Paris avec pour le moment plus ou moins de réussite. En grande partie en raison de l’élimination du PSG en Ligue des champions, ainsi qu’à quelques problèmes avec le staff technique et le clan Kylian Mbappé, la position de directeur sportif de Leonardo se retrouverait fragilisée et un licenciement serait une option étudiée par les dirigeants parisiens. Arsène Wenger ou encore Fabio Paratici pourraient débarquer au PSG afin de prendre sa succession. Cependant, en ce qui concerne le directeur sportif de Tottenham, les espoirs du PSG tomberaient d’ores et déjà à l’eau.

Paratici serait comblé à Tottenham…