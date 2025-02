«Tu me plais», Zidane lui déclare sa flamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour au Real Madrid en 2019, Zinedine Zidane a donc dû gérer l’épineuse concurrence des gardiens entre Keylor Navas et Thibaut Courtois. L’international belge se livre à ce sujet, et évoque son malaise dans un premier temps avec Zidane avant que ce dernier ne finisse par lui déclarer sa flamme et le conforter en tant que numéro 1.

Après un premier passage très convaincant sur le banc du Real Madrid entre 2016 et 2018, Zinedine Zidane faisait son retour en grande pompe en mars 2019. Le coach français étant attendu pour redresser la barre au sein du club merengue, et il a dû gérer quelques problèmes en interne, comme la concurrence féroce entre les deux gardiens du Real Madrid.

Courtois-Navas, Zidane a hésité

Interrogé dans un podcast animé par Rio Ferdinand, Thibaut Courtois se livre à ce sujet et évoque les hésitations de Zinedine Zidane entre lui et Keylor Navas : « Zidane ? J'étais timide au début… c'est Zidane. Je me souviens que quand il est revenu, j'ai beaucoup switché avec Keylor », confie le gardien belge du Real Madrid.

« Tu me plais, tu es mon gardien »

Mais Zidane a fini par dissiper ce malentendu avec Courtois : « En pré-saison, nous avons eu une discussion, il m'a dit : ‘Je n'ai pas l'impression que tu es avec moi’. J'ai dit que je ressentais la même chose parce que ‘les joueurs disent que tu ne joueras pas, il a Keylor’. Mais il a dit : ‘Non, tu me plais, tu es mon gardien’. Après ça, j'ai ressenti de la confiance », poursuit le portier du Real Madrid.