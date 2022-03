Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 mars 2022 à 10h10 par La rédaction

Si le Paris Saint-Germain aimerait recruter Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato estival, celui-ci devrait bel et bien rester une saison de plus à Manchester United.

Après avoir accueilli Lionel Messi lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain veut, une fois de plus, frapper très fort. Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter la capitale pour rejoindre le Real Madrid, les dirigeants parisiens aimeraient attirer Cristiano Ronaldo afin de le remplacer. Auteur de 18 buts et 3 passes décisives en 32 matchs, l’attaquant de 37 ans vit une saison compliquée avec Manchester United, 5ème de Premier League et éliminé dès les 8èmes de finale de Ligue des Champions. Cependant, si beaucoup évoquaient un départ du Portugais seulement un an après son arrivée, celui-ci devrait finalement bien rester chez les Red Devils .

Cristiano Ronaldo va rester à Manchester United