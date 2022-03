Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les énormes aveux de Dani Alves sur son grand retour !

Publié le 18 mars 2022 à 10h00 par Th.B.

Après des mois de forcing auprès de Joan Laporta, d’appels et de messages incessants, Dani Alves est parvenu à convaincre le président du FC Barcelone à acter son grand retour au FC Barcelone en novembre 2021.

Quelques jours après l’annonce de la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur du FC Barcelone en novembre dernier, le club culé annonçait le grand retour de Dani Alves, quelques semaines après la rupture de son contrat qui le liait à Sao Paulo. Cependant, le latéral droit du FC Barcelone cultivait le désir de revenir au Barça bien avant l’automne et a révélé avoir fait un énorme forcing dès le mois de mars 2021, moment où Joan Laporta a été réélu président du FC Barcelone après son premier passage au Barça entre 2003 et 2010.

« J'ai commencé à être lourd avec lui, je l'appelais une fois par mois »