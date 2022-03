Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie du Real Madrid sur une arrivée de Kylian Mbappé !

Publié le 18 mars 2022 à 9h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Kylian Mbappé n'a pas encore signé avec le Real Madrid, mais son arrivée semble être en très bonne voie. Joueur du club espagnol, Casemiro s'est prononcé sur celui qui pourrait être son prochain partenaire.

Le PSG garde un mince espoir dans le dossier Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’international français n’a pas encore signé avec le Real Madrid. Toutefois, la tendance reste à un départ libre en fin de la saison. Jusqu’ici, Mbappé a refusé toutes les offres de prolongation transmises par ses dirigeants. Le joueur de 23 ans devrait écouter le PSG, qui pourrait connaître plusieurs changements dans les prochains mois, mais son arrivée au Real Madrid ne serait plus qu’une question de temps.

« Je suis sûr qu'il a été impressionné par le Stade Santiago Bernabeu »