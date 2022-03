Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : On connait la date clé du feuilleton Haaland !

Publié le 18 mars 2022 à 7h15 par A.C.

Le feuilleton Haaland devrait prendre une tournure importante dans exactement un peu plus d’un mois, alors que le PSG, le Real Madrid et Manchester City se battent toujours pour l’avoir.

Ou jouera Erling Haaland la saison prochaine ? Actuellement au Borussia Dortmund, l’attaquant d’à peine 21 ans suscite d’énormes convoitises pour le prochain mercato estival. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain souhaite miser sur lui pour oublier le départ probable de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin. Il faudra toutefois compter sur une concurrence énorme, avec notamment le Real Madrid et Manchester City, qui à en croire les dernières indiscrétions serait prêt à offrir un salaire de 30M€ par an à Haaland.

Le dossier Haaland se jouera avant le 30 avril prochain