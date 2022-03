Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zoumana Camara annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 18 mars 2022 à 19h15 par La rédaction

Malgré l’élimination du Paris Saint-Germain U19 lors du l’UEFA Youth League, Zoumana Camara ne devrait pas quitter son poste.

C’est la fin de l’aventure pour les jeunes parisiens. Après avoir réalisé une phrase de poule très convaincante, et avoir disposé du FC Séville lors des 8èmes de finale, le Paris Saint-Germain U19 a été éliminé de l’UEFA Youth League lors des quarts de finale. Alors qu’Edouard Michut a pourtant ouvert le score dès la première minute, lui et ses coéquipiers n’ont pas réussi à conserver le score et se sont inclinés (1-3) face au RB Salzbourg U19. Entraineur de cette section depuis 2021, Zoumana Camara ne compte cependant pas quitter le PSG, malgré cette déconvenue.

Zoumana Camara va rester au PSG