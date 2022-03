Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a un problème dans le feuilleton Haaland !

Publié le 18 mars 2022 à 18h15 par La rédaction

Le journaliste Oriol Domenech affirme que Xavi vient de rencontrer Erling Haaland, également courtisé par le PSG. Un signe favorable pour le Barça ? La réponse.

Selon le journaliste Oriol Domenech, Xavi aurait rencontré Erling Haaland en fin de semaine dernière : « Ecartez-vous définitivement le Barça dans la course à la signature d'Erling Haaland ? Je ne l'exclus pas car il y a quatre jours, Xavi et Jordi (Cruyff) l'ont rencontré », a ainsi répondu le journaliste espagnol sur son compte twitter . Que faut-il en penser ?

Cela ne suffira pas …

S’il est tout à fait possible que Xavi ait fait la démarche de rencontrer Erling Haaland et lui exposer son projet, cela ne change rien au problème de fond du Barça, qui sera en grande peine pour s’aligner financièrement sur la concurrence (notamment le PSG) et qui, s’il y parvient, n’aura plus de marge pour financer à côté un recrutement XXL nécessaire à la mise en place d’un projet compétitif pour la Ligue des champions, condition obligatoire pour convaincre le joueur.