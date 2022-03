Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Salah est passé à l’action pour un transfert au Barça !

Publié le 18 mars 2022 à 15h00 par Th.B.

Souhaitant changer d’air, Mohamed Salah aurait repoussé une offre de prolongation de contrat de Liverpool et aurait approché le FC Barcelone dans le cadre d’un transfert à la prochaine intersaison.

Lors du prochain mercato estival, les deux géants espagnols pourraient se montrer particulièrement actifs sur le marché des transferts. Du côté du Real Madrid, on planifierait une double opération XXL avec les potentielles arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. Afin de répondre à son homologue Florentino Pérez, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, compterait frapper fort avec notamment le transfert de Mohamed Salah, sous contrat jusqu’en juin 2023 à Liverpool alors qu’en parallèle, les discussions pour sa prolongation de contrat traîneraient. Et il y aurait une raison précise à cela.

Salah voudrait quitter Liverpool et aurait contacté le Barça !