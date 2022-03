Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’agite en coulisse pour ce gros coup de Laporta !

Publié le 18 mars 2022 à 14h00 par Th.B.

Alors que son nom a été lié à plusieurs cadors européens, Franck Kessié devrait finalement s’engager au FC Barcelone, à qui il aurait déjà donné son accord oral. Et des figures fortes de l’institution blaugrana auraient mis les pieds dans le plat.

Au cours du prochain mercato estival, le président Joan Laporta serait susceptible de saisir plusieurs opportunités sur le marché des agents libres. Cela semble être notamment le cas de Cesar Azpilicueta et d’Andreas Christensen notamment. En outre, le dossier Franck Kessié ne serait plus seulement à l’étude en coulisse puisque cette opération avancerait les jours passant. Ancien joueur du FC Barcelone et compatriote de Kessié, Yaya Touré aurait contacté le joueur du Milan AC afin de l’inciter à suivre ses traces en s’engageant en faveur du FC Barcelone selon le journaliste Gerard Romero. D’après le Corriere dello Sport, Xavi Hernandez aurait pour sa part, donné sa parole à Franck Kessié pour que l’international ivoirien dispose d’une place de titulaire indiscutable s’il prenait la décision de signer au FC Barcelone.

Un rôle phare de Touré et Xavi pour Kessié, mais un simple accord verbal