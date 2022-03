Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi et Klopp relancent ce dossier chaud d’Al-Khelaïfi !

Publié le 18 mars 2022 à 12h45 par Th.B.

Bien que Nasser Al-Khelaïfi ait des vues sur Marcus Rashford pour la succession de Kylian Mbappé au PSG, l’attaquant de Manchester United aurait été approché par le FC Barcelone et Liverpool…

La quête au successeur de Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG expirera en juin prochain, semble battre son plein. Comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier, les pistes menant à Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski étaient déjà des options prises en considération. Cependant, elles ne seraient pas les seules. Outre Ousmane Dembélé qui serait recruté pour remplacer Angel Di Maria, les décideurs du PSG songeraient à Marcus Rashford pour combler le vide que laisserait Kylian Mbappé en cas de départ au Real Madrid à la prochaine intersaison. Et The Manchester Evening News a confirmé la tendance jeudi.

Le Barça a dévoilé son jeu, Liverpool prêt à sauter sur l’occasion Rashford