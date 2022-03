Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l'avenir de Lionel Messi, tout est clair !

Publié le 18 mars 2022 à 12h15 par D.M.

Malgré les nombreuses rumeurs, Lionel Messi ne devrait pas rejoindre le FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Autrement dit, l'international argentin devrait porter le maillot du PSG, au moins jusqu'en 2023.

Arrivé en grande pompe au PSG en août dernier, Lionel Messi a vu sa côte de popularité baisser en flèche dans la capitale. La cause ? Ses prestations décevantes depuis le début de la saison. Sifflé par le public du Parc des Princes lors du match face aux Girondins de Bordeaux dimanche dernier, l’international argentin penserait déjà à quitter le PSG et à retourner au FC Barcelone. Selon le journaliste Gérard Romero, son père aurait approché le club catalan ces dernières semaines pour discuter d’un retour en Catalogne. Mais selon plusieurs sources, il n’y aurait rien de concret entre Lionel Messi et le FC Barcelone.

Entre Messi et le Barça, il n' y a rien