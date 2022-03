Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Lionel Messi démonte les rumeurs sur son avenir !

Publié le 18 mars 2022 à 9h15 par Th.B.

Bien que de vives rumeurs circulent dans la presse quant à un départ de Lionel Messi du PSG pour un éventuel retour au FC Barcelone, l’Argentin n’aurait absolument pas un tel plan en tête selon son biographe Guillem Balague.

Et si l’élimination prématurée du PSG en Ligue des champions sonnait le glas de l’aventure parisienne de Lionel Messi ? Comme il n’a pas manqué de le faire savoir lors de diverses sorties médiatiques depuis son arrivée l’été dernier, soulever la C1 était et reste l’objectif premier de Messi. Néanmoins, ce cuisant échec pourrait-il chambouler la suite de l’expérience de l’Argentin au Paris Saint-Germain. À en croire le journaliste Matteo Moretto, Messi serait malheureux au PSG et le FC Barcelone resterait dans un coin de sa tête, au même titre que l’option Major League Soccer. Cependant, cela ne serait pas d’actualité à ce jour, ni pour le prochain mercato estival.

Messi n’a nullement l’intention de rompre son contrat !