PSG - Luis Enrique : Le discours surprise après la polémique sexiste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 1er octobre dernier, après la défaite du PSG contre Arsenal, Luis Enrique avait défrayé la chronique. En effet, l’entraîneur espagnol s’était retrouvé au coeur d’une polémique sexiste sutie à l’un de ses échanges avec la journaliste Margot Dumont. Quelques mois plus tard, ça semble avoir bien changé et les propos de cette dernière sur Luis Enrique pourraient en surprendre certains.

« Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas ». C’est avec cette réponse à Margot Dumont que Luis Enrique a déclenché la polémique. L’entraîneur du PSG s’est alors retrouvé au coeur de la tourment, se voyant même accusé de sexisme après ses propos donnés à la journaliste de Canal+.

« J'aurais trouvé hyper intéressant qu'il nous explique »

Le fait est que suite à cette polémique, Margot Dumont ne voulait absolument pas enfoncer Luis Enrique. La journaliste avait alors notamment fait savoir : « Luis Enrique s’est-il excusé ? Non, mais j'ai envoyé un message au club ce matin pour m'excuser du bad buzz autour de cette interview. (…) Je sais qu'après un match, il y a de la pression, tout cela me dépasse. Moi, je n'ai fait que mon métier, j'ai posé des questions qui n'étaient pas méchantes, simplement celles que tout le monde se pose à ce moment-là. (…) J'aurais trouvé hyper intéressant qu'il nous explique. Je suis déçue de ne pas y être parvenue et qu'il n'ait pas compris aussi qu'il avait affaire à quelqu'un qui justement était en mesure de comprendre ».

« Je trouve qu’il est plus sympa, on arrive un peu à parler en dehors de l’interview »

La communication de Luis Enrique a longtemps été pointée du doigt. Mais voilà qu’elle semble aujourd’hui avoir changé pour l’entraîneur du PSG. De quoi même faire dire à Margot Dumont sur le plateau du Canal Football Club : « Je le trouve différent ? Je trouve qu’il s’est adouci. On va peut-être me dire que s’est lié aux résultats car quand un entraîneur perd il n’a pas le même discours, la même approche avec son interlocuteur que quand ça gagne. Mais mine de rien, je trouve qu’il est plus sympa, on arrive un peu à parler en dehors de l’interview. C’est peut-être quelques phrases mais avant c’était moins permis. Je trouve qu’il s’est détendu et j’ai bon espoir qu’il puisse parler enfin parler un peu de jeu et de tactique à l’avenir ».