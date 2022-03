Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 18 mars 2022 à 21h45 par La rédaction

Considérée comme automatique au Real Madrid alors qu'il arrive en fin de contrat au PSG, la signature de Kylian Mbappe est-elle en train de connaître un contretemps ? Analyse.

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le directeur d’ OK Diario, Eduardo Inda, a apporté de nouveaux éléments dans le dossier Kylian Mbappe : « Mbappé va être un joueur de Madrid, mais sa mère réclame toujours pour une indemnité de transfert de 150M€, ce que lui propose le PSG. Cela entrave les négociations, mais quand on négocie avec Florentino, on n'a que deux options : soit perdre, soit perdre ».

Si le problème dure un peu…

Si ces informations s’avèrent exactes, alors elles pourraient être lourdes de conséquence pour la suite. D’une part, cela signifie que la signature au Real Madrid n’est pas automatique pour le clan Mbappe et que l’aspect financier ne sera pas négligé loin de là… D’autre part, si le différentiel perdure, il pourrait entacher la confiance entre les deux parties et laisser une nouvelle ouverture au Paris Saint-Germain.