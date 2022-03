Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura sa chance avec Moise Kean !

Publié le 18 mars 2022 à 21h15 par A.C.

Passé par le PSG la saison dernière, Moise Kean pourrait faire son grand retour lors du prochain mercato estival, avec Leonardo qui aimerait boucler ce dossier.

Le visage du Paris Saint-Germain devrait changer la saison prochaine. La fin du contrat de Kylian Mbappé approche, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’y a rien de définitif encore, tout comme celle d’Angel Di Maria. Neymar et Lionel Messi ne devraient vraisemblablement bouger, ce qui n’est pas le cas d’un Mauro Icardi qui semble plus que jamais poussé vers la sortie. Leonardo s’affaire déjà pour trouver du sang neuf au PSG et selon nos informations il aimerait notamment attirer un joueur entre Erling Haaland et Robert Lewandowski. D’autres noms sont également évoqués, comme celui de Moise Kean, ancien du PSG actuellement prêté par Everton à la Juventus.

La Juve voudrait casser le prêt de Moise Kean