Mercato : Après l'ASSE, le Prince du Cambodge vise un autre club en France !

Publié le 17 novembre 2021 à 21h10 par A.M.

Bien qu'il ait du renoncer à son projet de rachat de l'ASSE, Norodom Ravichak n'a toutefois pas abandonner son idée de reprendre un club français.

Longtemps en course pour racheter l'ASSE, le Prince du Cambodge a finalement dû renoncer à ses ambitions. Et pour cause, Norodom Ravichak est accusé d'avoir fourni de faux documents concernant ses garanties bancaires. Une action en justice a même été lancée par les Verts. Par conséquent, le Cambodgien ne sera pas le prochain propriétaire de l'ASSE, mais cela ne l'a pas découragé dans sa volonté de reprendre un club en France.

«J'aimerais vraiment et j’ai les moyens de reprendre un club (...) ce sera en France»