Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait durer le suspense en interne !

Publié le 18 mars 2022 à 15h10 par Th.B.

Alors que les hauts représentants du PSG ne sembleraient pas encore avoir lâché l’affaire au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat pour Kylian Mbappé, le principal intéressé n’aurait toujours pas donné un signal positif sur la question…

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. Sur le terrain, le numéro 7 du PSG fait l’unanimité et ne cesse de se montrer décisif, en témoigne la double confrontation en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid au cours de laquelle il a inscrit un but à chaque manche et deux buts hors-jeu au Santiago Bernabeu. Et au niveau de son avenir, son contrat courant jusqu’en juin prochain, tout semble s’accélérer en coulisse. Sa mère Fayza Lamari fait le forcing en coulisse auprès de son fils pour qu’il accepte de signer la prolongation de contrat proposée par le PSG comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 27 février dernier. Cependant, toujours selon nos informations, la volonté de Mbappé est d’étudier à la fois la proposition du Real Madrid et celle du PSG lors des prochaines semaines avant de prendre une décision définitive.

Mbappé n’aurait toujours pas opté pour une prolongation en coulisse !