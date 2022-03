Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Arsène Wenger lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 19 mars 2022 à 10h10 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG afin de remplacer Leonardo, Arsène Wenger se dit prêt à reprendre du service d'une manière différente que celle d'entraîneur.

Alors que des mouvements importants sont attendus au sein du PSG, l'avenir de Leonardo est de plus en plus incertain. Le directeur sportif pourrait effectivement payer le prix fort du fiasco contre le Real Madrid et perdre son poste. Cela pousse le Qatar à lui dénicher un successeur et dans cette optique, la priorité semble se nommer Arsène Wenger qui pourrait former un duo avec Zinedine Zidane pour relancer le projet sportif parisien. D'ailleurs, quatre ans après son départ d'Arsenal et alors qu'il est actuellement Directeur du Développement du football à la FIFA, l'ancien manager des Gunners se dit prêt à replonger autrement que dans une fonction d'entraîneur.

«Je peux contribuer d'une manière différente»