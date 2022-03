Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Arsène Wenger affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 18 mars 2022 à 23h10 par A.M.

En quête d'un nouveau directeur sportif afin de remplacer Leonardo, le PSG souhaiterait attirer Arsène Wenger. Et ce dernier ne serait pas insensible au projet du Qatar.

La révolution est en marche du côté du PSG qui prépare des changements en interne. A commencer par les départs de Mauricio Pochettino et Leonardo qui devraient faire les frais de l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, notamment pour remplacer le directeur sportif brésilien. Cependant, un nom se dégage, à savoir celui d'Arsène Wenger.

Le PSG est une option sérieuse pour Wenger

Le Qatar rêverait de composer un duo avec l'ancien manager d'Arsenal au poste de directeur sportif et Zinedine Zidane sur le banc. Cela tombe bien puisque selon les informations d'Abdellah Boulma, Arsène Wenger, actuel Directeur du Développement du football à la FIFA, ne ferme aucune porte pour son avenir et étudiera les différents projets qui lui seront proposés. Le souhait de l'Alascien n'est plus d'entraîner une équipe, mais bien d'occuper une fonction au sein de la direction d'un club. Dans cette optique, le PSG semble bien être une véritable option aux yeux d'Arsène Wenger.