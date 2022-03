Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Pogba, Leonardo cible deux autres stars sur le marché !

Publié le 18 mars 2022 à 16h45 par D.M.

Désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo aurait initié des contacts avec Mino Raiola pour évoquer l'avenir de Paul Pogba. D'autres joueurs ont été ciblés comme Lucas Paqueta ou Sergej Milinkovic-Savic.

Leonardo n’est pas certain de conserver son poste à l’issue de la saison. Mais en attendant une décision définitive de la part de ses dirigeants, le Brésilien poursuit son travail, en coulisses, pour renforcer le groupe parisien. Le directeur sportif du PSG souhaiterait densifier le milieu de terrain et aurait entamé des contacts avec l’entourage de Paul Pogba. Selon But Football Club , Leonardo discuterait avec son agent, Mino Raiola, d’une arrivé au PSG à la fin de la saison. Mais d’autres profils sont étudiés par le responsable parisien.

Paqueta et Milinkovic-Savic ciblés