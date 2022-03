Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt snobé par un coéquipier de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 18 mars 2022 à 15h15 par Th.B.

Pour éventuellement tourner la page Kylian Mbappé, Leonardo envisagerait de tenter sa chance avec Marcus Rashford. Néanmoins, le directeur sportif du PSG pourrait être snobé par l’attaquant de Manchester United qui souhaiterait poursuivre chez les Red Devils.

Bien que Leonardo semble être déterminé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé courant jusqu’en juin prochain, le directeur sportif du PSG travaillerait tout de même sur la succession du champion du monde avec plusieurs noms en tête. D’Erling Braut Haaland à Robert Lewandowski en passant par Marcus Rashford, tous semblent figurer dans les petits papiers du PSG. Néanmoins, en ce qui concerne Rashford, la concurrence ne serait pas l’unique obstacle se dressant sur la route de Leonardo et du Paris Saint-Germain.

Rashford n’aurait pas l’intention de quitter Manchester United !