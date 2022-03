Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 18 mars 2022 à 11h15 par Th.B.

En ce qui concerne la succession de Kylian Mbappé, dont le départ en fin de saison se profilerait les jours passant, le PSG songerait notamment à Marcus Rashford comme la presse anglaise l’a affirmé ces dernières heures. Et l’attaquant de Manchester United semblerait avoir la cote sur le marché.

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain, le PSG ne disposerait plus que d’une dernière chance de convaincre Kylian Mbappé de renouveler son engagement contractuel. En effet, le10sport.com vous a révélé le 14 mars que Mbappé, accompagné de ses proches, étudiera l’offre du Real Madrid ET celle du PSG lors des semaines à venir. Au cas où un accord ne parvenait pas à être trouvé avec le clan Mbappé, les dirigeants du Paris Saint-Germain travailleraient depuis un bon moment sur la succession du champion du monde tricolore. Et une piste en Angleterre se confirmerait les jours passant.

Le téléphone de Rashford ne ferait que sonner, le PSG dans le coup !