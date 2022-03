Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 18 mars 2022 à 11h10 par D.M.

Erling Haaland aurait tranché et aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. le PSG le surveille, mais semble distancé par le Real Madrid et Manchester City dans ce dossier.

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui occupe une place centrale dans l’actualité sportive espagnole. Considéré aussi comme l’avenir du football, Erling Haaland fait régulièrement les gros titres. Et pour cause, son avenir au Borussia Dortmund suscite de nombreuses interrogations. Partira, ne partira pas ? Le buteur norvégien devrait dévoiler sa décision dans les prochains jours. Mais à en croire les informations de Fabrizio Romano, Erling Haaland a déjà tranché.

Haaland veut quitter le BVB

Selon les informations du journaliste italien, divulguées lors du podcast de Rio Ferdinand, Erling Haaland aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. L’international norvégien voudrait changer d’air dès cet été et ne pas rester au sein du club de Rühr une saison de plus. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG souhaite l’accueillir en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid, le Barça, Manchester City et le Bayern Munich auraient également coché le nom d’Erling Haaland.