Mercato - PSG : Haaland prend une première décision forte pour son avenir !

Publié le 17 mars 2022 à 22h45 par A.C.

On ne sait pas encore quel club rejoindra Erling Haaland la saison prochaine, mais les choses comment à se préciser au fil des jours.

Un départ de Kylian Mbappé est plus que jamais d’actualité. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’a pas encore pris sa décision, même si un accord de principe existe avec le Real Madrid. Au PSG, on se prépare donc de plus en plus à pire scénario possible et on multiplie donc les pistes pour trouver un successeur à Mbappé. Selon nos informations, Erling Haaland a un profil particulièrement apprécié, mais les Parisiens devront en découdre avec Manchester City et le Real Madrid, qui rêve d’un double coup incroyable.

Haaland a décidé de quitter Dortmund