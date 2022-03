Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Haaland continue son double jeu...

Publié le 17 mars 2022 à 18h45 par A.C.

Erling Haaland est annoncé proche de plusieurs top clubs actuellement avec notamment le PSG ou encore Manchester City et le Real Madrid... mais s’il restait au Borussia Dortmund finalement ?

Voilà des mois déjà que la presse française et étrangère évoque en long et en large l’avenir d’Erling Haaland. Ce dernier pourra en effet quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison, grâce à une clause de départ fixée à 75M€... et qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs clubs ! Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain s’est positionné dans ce dossier colossal, qui devrait également impliquer le Real Madrid et Manchester City. La piste menant au FC Barcelone semble également être une possibilité, mais Joan Laporta s’est récemment montré très pessimiste concernant ses chances pour Haaland.

Le clan Haaland entretient de flou avec Dortmund