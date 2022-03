Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Tebas sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 17 mars 2022 à 22h15 par A.C. mis à jour le 17 mars 2022 à 23h09

Javier Tebas, président de LaLiga, s’est une nouvelle fois expirmé au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois.

Dans un peu plus de trois mois, Kylian Mbappé sera libre. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en effet le 30 juin prochain et en dépit de toutes les tentatives de ces derniers mois, une prolongation semble plus compromise que jamais. Sur le10sport.com, nous vous avons expliqué que s’il existe un accord de principe avec le Real Madrid pour cet été, Mbappé n’a pas encore pris de décision définitive et de nouvelles discussions devraient avoir lieu avec le PSG, qui garde toujours un mince espoir de pouvoir le garder au moins une saison supplémentaire.

« Ce qui est certain c'est que Mbappé ne continuera pas au PSG »