Mercato - PSG : Erling Haaland veut réaliser son rêve !

Publié le 17 mars 2022 à 21h45 par A.C.

Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison et il semble avoir une destination en tête, alors que le PSG et Manchester City bataillent pour l’avoir.

C’est le sprint final. Alors que le Borussia Dortmund espère quelque part pouvoir encore le garder un peu, Erling Haaland semble déjà penser à de nouveaux horizons. Des horizons prestigieux, puisque les trois plus grands clubs d’Europe se livrent une bataille sans merci pour lui, avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester City. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’à Doha on pense à lui pour remplacer un Kylian Mbappé en fin de contrat avec le PSG, mais le Real Madrid semble prêt à frapper très fort, sans parler de Manchester City, qui aurait déjà promis un salaire de 30M€ par an à Haaland.

Haaland rêve du Real Madrid, mais...