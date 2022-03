Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane... Coup de tonnerre pour Angel Di Maria !

Publié le 17 mars 2022 à 20h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria ne devrait pas prolonger avec le PSG cet été. Selon la presse espagnole, le club de la capitale aurait décidé de laisser filer El Fideo, parce qu'il compte se débarrasser de Mauricio Pochettino pour le remplacer par Zinedine Zidane.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG depuis plusieurs semaines, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane à sa place. Et alors que le club de la capitale compterait laisser filer Angel Di Maria librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, cette décision serait dues à son changement d'entraineur.

Angel Di Maria poussé vers la sortie par Zidane ?