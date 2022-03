Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a fixé la date de son départ !

Publié le 19 mars 2022 à 9h45 par B.C.

Malgré l’option présente dans son contrat lui permettant de renouveler son bail pour une saison supplémentaire, Lionel Messi pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison 2022-23.

Pour sa première année au PSG, Lionel Messi n’a pas répondu aux attentes. Malgré quelques apparitions satisfaisantes sous le maillot rouge et bleu, l’Argentin s’est montré irrégulier et a désormais à cœur de faire taire les critiques. En effet, malgré les rumeurs, Leo Messi n’aurait pas l’intention de plier bagage lors du mercato estival, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023. Une deuxième saison qui pourrait permettre à Lionel Messi de se relancer du côté du Parc des Princes, et qui pourrait être sa dernière avec le PSG.

Un départ en 2023 pour Messi ?