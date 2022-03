Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 19 mars 2022 à 8h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Sergio Ramos n'a aucune intention de partir cet été malgré les rumeurs apparues en Espagne concernant une possible résiliation de contrat.

Arrivé libre l'été dernier après la fin de son aventure au Real Madrid, Sergio Ramos connaît une première saison cauchemardesque au PSG. En effet, handicapé par de nombreux pépins physiques, l'Espagnol n'a disputé que 5 rencontres depuis son arrivée et a manqué ses retrouvailles face au club merengue en huitième de finale de la Ligue des champions. Par conséquent, cette situation pousserait les deux parties à s'interroger sérieusement sur la suite des évènements. A tel point que des rumeurs en Espagne évoquent une possible résiliation du contrat de Sergio Ramos qui court pourtant jusqu'en juin 2023.

Ramos ne compte pas quitter le PSG