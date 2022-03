Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Boubacar Kamara, c’est terminé !

Publié le 19 mars 2022 à 9h10 par La rédaction

Malgré sa fin de contrat en juin prochain et son départ de l’OM qui semble inéluctable, Boubacar Kamara continue d’avoir la confiance de Jorge Sampaoli, son entraîneur. Mais cela ne suffira pas à inverser la tendance pour son avenir.

L’OM sans Boubacar Kamara, ce n’est pas la même équipe. Sur les 24 derniers matchs disputés sans le milieu de terrain marseillais, les Olympiens n’en ont remporté que 4. Une statistique révélatrice de l’importance de Boubacar Kamara dans le onze de l’OM. Malheureusement pour Jorge Sampaoli, le départ en juin prochain du joueur de 21 ans semble inéluctable, lui qui arrivera au terme de son contrat.

Départ déjà acté pour Boubacar Kamara ?