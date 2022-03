Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec Paul Pogba !

Publié le 19 mars 2022 à 7h15 par P.L.

En quête de renfort pour la saison prochaine, le PSG s'intéresserait à Paul Pogba, en fin de contrat en juin prochain. Cependant, l'international tricolore serait en train de se rapprocher de la Juventus.

En vue de la saison prochaine, le PSG serait toujours à la recherche de renfort. Et comme l’été dernier, le club de la capitale pourrait de nouveau se tourner vers le marché des agents libres. Dans cette optique, Leonardo aurait placé plusieurs noms sur sa liste comme Antonio Rüdiger ou encore Paul Pogba. Ce dernier ne devrait pas prolonger avec Manchester United. Cependant, l’international tricolore disposerait d’autres options pour son avenir, comme un retour à la Juventus. D’ailleurs, le champion du monde 2018 semble de plus en plus proche de la formation de Serie A.

Pogba se rapproche de plus en plus de la Juventus

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, Paul Pogba serait en train de se rapprocher de la Juventus. Les négociations entre les deux parties avanceraient bien et un accord serait tout proche d’être trouvé. D’ailleurs, le club turinois se serait fixé un objectif puisqu’il voudrait clore le dossier avant la fin du mois d’avril. Un contrat de quatre ans avec un salaire net annuel de 9M€ avec 3M€ de bonus attendrait Paul Pogba à la Juventus. Une bien mauvaise nouvelle pour Leonardo, qui va devoir se dépêcher s’il ne veut pas voir l’international tricolore lui filer entre les doigts.