Mercato - PSG : Ça bouge autour de Paul Pogba !

Publié le 18 mars 2022 à 23h45 par A.C.

Il ne reste plus que quelques mois de contrat à Paul Pogba et pour le moment une prolongation avec Manchester United semble plus compromise que jamais. Forcément, cela n’a pas tardé d’alerter le PSG ou encore la Juventus.

L’histoire se répète. Dix ans après, Paul Pogba pourrait une nouvelle fois quitter Manchester United à la fin de son contrat. Il faut dire que son retour n’a jamais semblé être une grande idée, avec notamment de nombreuses critiques et quelques tensions, notamment à l’époque de José Mourinho. Le milieu français semble donc une nouvelle fois libre de décider son avenir avec deux pistes claires : une bien connue avec un retour à la Juventus, où alors une aventure inédite au Paris Saint-Germain, où Leonardo rêve de pouvoir frapper un nouveau gros coup à 0€. Le projet du PSG ne semble pas laisser insensible Pogba, amis la Juve semble bien décidée à tenter le coup jusqu’au bout.

Jorginho plutôt que Pogba pour la Juventus ?