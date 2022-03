Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une menace colossale se précise pour ce crack de l’écurie Raiola !

Publié le 18 mars 2022 à 21h30 par A.C.

A seulement 19 ans, Ryan Gravenberch est déjà annoncé dans le viseur des plus grands clubs du monde, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich.

Le cap fixé par Joan Laporta pour cet été est simple : le FC Barcelone doit miser sur des jeunes talents à fort potentiel, qui pourront soit s’installer sur la durée soit être revendus à très bon prix. Ainsi, l’une des pistes préférées mènerait à Ryan Gravenberch, dont la carrière est gérée par un Mino Raiola particulièrement proche du président du Barça. Le prodige de l’Ajax Amsterdam est toutefois particulièrement convoité, puisque Raiola aurait également été approché par le Real Madrid et le Bayern Munich ces dernières semaines... et un autre club européen serait passé à l’action.

La Juve parle de Gravenberch avec Raiol