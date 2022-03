Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Laporta avec ces trois cibles de Xavi !

Publié le 17 mars 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer dans tous les secteurs de jeu, le FC Barcelone aurait plusieurs cibles dans le viseur pour cet été. Néanmoins, le club catalan ne serait pas la seule équipe à suivre certaines pistes. Joan Laporta pourrait d’ailleurs voir le Borussia Dortmund lui jouer un mauvais tour pour Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch et Darwin Nunez.

Traversant l’une des périodes les plus délicates de son histoire, le FC Barcelone compte bien sur le marché des transferts pour se bâtir une nouvelle équipe capable de renouer avec le succès sur la scène européenne. Joan Laporta a d’ailleurs déjà entrepris la reconstruction de l’effectif catalan cet hiver, en recrutant Ferran Torres, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Dani Alves. Désormais, le président blaugrana souhaiterait se concentrer sur les autres secteurs de jeu de l’équipe de Xavi. Ainsi, de nombreux joueurs ont été liés au FC Barcelone ces dernières semaines, comme Andreas Christensen, César Azpilicueta, Franck Kessié, Alejandro Grimaldo, José Luis Gaya, Darwin Núñez, Ryan Gravenberch ou encore Noussair Mazraoui. Cependant, Joan Laporta va devoir faire face à la concurrence sur plusieurs de ses pistes.

Dortmund suit Mazraoui et Gravenberch avec attention

Selon les informations de SPORT1 , Sebastian Kehl était présent au match retour de Ligue des champions entre Benfica et l’Ajax ce mardi. Et plusieurs joueurs auraient retenu l’attention du directeur sportif du Borussia Dortmund. Tout d’abord, le profil de Noussair Mazraoui plairait au dirigeant du club de la Ruhr. Le Marocain serait perçu comme une bonne affaire, puisqu’il est en fin de contrat en juin prochain. Mais ce n’est pas tout, puisque Ryan Gravenberch serait aussi considéré comme un joueur intéressant pour le Borussia Dortmund. Essentiel dans l’entrejeu de l’Ajax, le joueur de 19 ans aurait un énorme potentiel et n’aurait pas échappé aux yeux de plusieurs grands clubs européens.

Nunez également ciblé par Dortmund