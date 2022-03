Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang dit tout sur son intégration au Barça !

Publié le 16 mars 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 16 mars 2022 à 19h38

Devenu indésirable à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé avec le FC Barcelone cet hiver. Et le Gabonais s’est visiblement adapté assez vite à sa nouvelle équipe, puisqu’il semble avoir retrouvé son véritable niveau. L’attaquant de 32 ans a d'ailleurs fait passer un message très fort sur son intégration au FC Barcelone.

Sur la première partie de saison, Pierre-Emerick Aubameyang était dans une situation délicate. N’entrant plus dans les plans de Mikel Arteta, le Gabonais était devenu indésirable du côté d’Arsenal. De ce fait, le FC Barcelone n’a pas hésité bien longtemps et s’est rapidement positionné sur le joueur 32 ans cet hiver et est parvenu à mettre la main dessus. Pierre-Emerick Aubameyang est devenu l’attaquant tant désiré du club catalan. Et alors que ses dernières prestations en Premier League étaient décevantes, l’ancien de l’ASSE semble avoir rapidement retrouvé son niveau, trouvant le chemin des filets à six reprises en neuf rencontres toutes compétitions confondues. Si son adaptation a été rapide, Pierre-Emerick Aubameyang avoue que ses coéquipier et Xavi l’ont particulièrement aidé.

«L'aide de mes coéquipiers me facilite tout»