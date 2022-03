Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aubameyang prend position pour l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 16 mars 2022 à 18h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG, qui aurait lancé les contacts avec son entourage. Arrivé cet hiver au Barça, Pierre-Emerick Aubameyang a fait passer un gros message sur l'avenir du champion du monde français.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembélé quittera le FC Barcelone et changera de club pour 0€ s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le PSG serait à l'affût et serait même déjà passé à l'action pour obtenir gain de cause sur ce dossier. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport , Leonardo aurait lancé les discussions avec le clan Dembélé il y a plusieurs semaines. Mais quelle est la position du FC Barcelone. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Pierre-Emerick Aubameyang a fait clairement savoir qu'il voulait voir son coéquipier et ami Ousmane Dembélé prolonger son séjour au Camp Nou.

«A la fin ce sera sa décision, je voudrais qu'il reste»