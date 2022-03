Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Kessié, Christensen... Laporta a déjà tout prévu !

Publié le 16 mars 2022 à 20h30 par A.C.

Joan Laporta semble avoir des plans très ambitieux pour relancer le FC Barcelone, mais la réalité économique du club va l’emmener à faire des choix.

C’était une situation assez étrange. Alors que la situation économique du FC Barcelone est bien connue, Joan Laporta s’est longtemps efforcé de placer son club au même rang qu’un Real Madrid, un Paris Saint-Germain ou encore un Manchester City sur le marché des transferts. La réalité lui a explosé au visage, puisque LaLiga a publié les comptes des clubs espagnols et sans surprise, le Barça est très mal en point. C’est simple, c’est la seule équipe du championnat élite espagnol avec un plafond salarial négatif... et pas de peu, puisqu’après les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, d’Adama Traoré, de Ferran Torres ou encore de Daniel Alves, on parle d’un déficit de 144M€ ! « Pour recruter, Barcelone doit réduire ses dépenses ou dégager des bénéfices » a explique Javier Gomez, directeur général de LaLiga, mettant donc la pression sur le FC Barcelone. Des départs il devrait effectivement y en avoir, mais cela sera-t-il suffisant ?

Tous les rêves du Barça sont partis en fumée

En Catalogne, ces évènements semblent avoir provoqué un déclic : non, le FC Barcelone ne pourra pas se payer les joueurs les plus chers du marché. Exit donc un retour d’un Lionel Messi qui gagne 30M€ net par au PSG, oubliés les Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Matthijs de Ligt, Lautaro Martinez ou encore Neymar, tous beaucoup trop chers. Mais surtout, pas d’Erling Haaland, qui semblait être la grande obsession de Joan Laporta pour répondre au recrutement de Kylian Mbappé par le Real Madrid. Le Norvégien est totalement hors d’atteinte pour le Barça, totalement supplanté par la puissance de clubs comme le PSG, le Real Madrid et Manchester City.

Que des joueurs en fin de contrat ?

Il faudra pourtant trouver une solution pour renforcer l’effectif du FC Barcelone, qui en a cruellement besoin. Ainsi, Joan Laporta semble se concentrer sur des joueurs en fin de contrat et certains auraient déjà donné leur accord, avec Franck Kessié et Andreas Christensen. D’autres sont annoncés proches... mais ont récemment douché les espoirs du Barça comme Noussair Mazraoui, dont le contrat avec l’Ajax Amsterdam se termine tout de même dans quelques mois. Mais les vrais débats concerneront les plans B à Erling Haaland, puisque l’arrivée d’un numéro 9 reste la priorité de Xavi pour le prochain mercato estival. Là encore on vise des pistes à moindre cout, comme un Paulo Dybala, dont la prolongation avec la Juventus semble s’être grandement compromise. Récemment le nom de Darwin Nunez a été évoqué, mais sachant que Benfica réclame 80M€ pour le lâcher un échec semble évident.