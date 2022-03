Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone garde le cap dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 16 mars 2022 à 19h45 par A.C.

Ousmane Dembélé est en fin de contrat au FC Barcelone et sa situation a éveillé l’attention de plusieurs grands clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Ou jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Il reste un peu plus de trois mois de contrat à l’ailier français et alors que tout semblait cassé avec le FC Barcelone, le retour de Xavi semble avoir aidé à recoller les morceaux. Dembélé pourrait en effet revoir sa position et finalement prolonger, alors que plusieurs options prestigieuses se présentent à l’étranger. C’est notamment le cas du PSG, qui devrait perdre Kylian Mbappé, mais également Angel Di Maria à la fin de la saison... mais cette destination ne semble pas être la priorité de Dembélé actuellement.

Le Barça ne fera rien pour Dembélé, à moins que...