Mercato - PSG : Xavi sait déjà à quoi s’en tenir pour Lionel Messi…

L’Equipe affirme qu’avec la présence de Xavi, l’hypothèse d’un retour de Lionel Messi à Barcelone n’est pas à négliger. Analyse.

Dans son édition de mardi, L’Equipe indique que la présence de Xavi sur le banc de touche de Barcelone rend crédible l’hypothèse d’un retour de Lionel Messi, du fait de la grande proximité entre les deux amis, qui ont évolué ensemble sous les couleurs du club blaugrana. Que faut-il en penser ?

L’amitié Xavi-Messi ne suffira pas

A l’analyse, quand bien même les deux hommes sont proches et Messi séduit à l’idée d’évoluer sous la direction de son ami, cela ne suffira pas à concrétiser l’opération. D’une part car le PSG n’acceptera jamais de céder Messi sur un échec, un an seulement après son arrivée, et ce à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. A fortiori pour le céder à Barcelone. D’autre part, il apparaît clair que le Barça ne souhaitera certainement pas payer le prix fort pour Messi, un an seulement après son départ libre pour le PSG.